LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | a Schwarzsee sprint vincente di Vincenzo Albanese

16:50 La Top 10 dell'ordine di arrivo 1 ALBANESE Vincenzo EF Education – EasyPost 3:55:57 2 CHRISTEN Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 0:00 3 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 0:00 4 SIMMONS Quinn Lidl – Trek 0:00 5 VAN POPPEL Danny Red Bull – BORA – hansgrohe 0:00 6 LAPEIRA Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:00 7 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:00 8 BURATTI Nicolò Bahrain – Victorious 0:00 9 GLIVAR Gal Alpecin – Deceuninck 0:00 10 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin – Deceuninck 0:00 16:48 Vincenzo Albanese ottiene la terza vittoria della sua carriera da professionista.

