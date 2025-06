LIVE Darderi-Tsitsipas ATP Halle 2025 in DIRETTA | fra pochi minuti il via del match dell’azzurro

Preparatevi a vivere un'emozionante giornata di tennis ad Halle 2025, con il match che vede protagonista l'azzurro Luciano Darderi contro il numero uno Stefanos Tsitsipas. La tensione cresce, le emozioni sono alle stelle: cliccate qui per seguire la diretta live e non perdere neanche un istante di questa sfida imperdibile, destinata a scrivere un altro capitolo nella storia del tennis internazionale.

16.35 Aleksandr Bublik si impone su Alexandre Muller in due set con un doppio 6-4. Il kazako sarĂ l'eventuale avversario al secondo turno di Jannik Sinner. Fra poco quindi inizierĂ la sfida di Luciano Darderi, opposto a Stefanos Tsitisipas. 16.04 Il kazako si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-4. 15.38 E' iniziata la sfida tra Aleksandr Bublik e Alexandre Muller, incontro che precede l'impegno di Luciano Darderi opposto a Stefanos Tsitsipas. 15.37 Sul verde della OWL Arena si sono giĂ concluse due sfide: la prima ha visto la vittoria di Fabian Maroszan su Miomir Kecmanovic in tre set, successivamente è stato il turno di Daniil Medvedev sbarazzarsi di Daniel Altmaier con un doppio 6-3.