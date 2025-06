LIVE Darderi-Tsitsipas 4-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | al greco il primo set

In una suggestiva cornice di ATP Halle 2025, il talento greco Tsitsipas si distingue con un primo set di pura classe contro Darderi. Con una precisione chirurgica al servizio, ha dominato il campo e conquistato il primo parziale con un 6-4, lasciando intravedere già il suo potenziale. Il match promette emozioni, ma chi saprà adattarsi meglio tra i due avrà le carte in regola per prevalere. Restate sintonizzati per aggiornamenti live e scoprire l’esito finale!

17.29 Ottimo primo set disputato dal greco. Al servizio il classe 1998 ha impartito legge, specialmente con la prima in campo con cui ha ottenuto oltre il 90% dei punti. Darderi non ha sfigurato, ma deve cercare qualche soluzione differente in risposta per avere chance. 4-6 Game Tsitsipas. Servizio vincente per l'ellenico, in 32? l'ex numero 3 del mondo si aggiudica il primo set. 40-0 Servizio e dritto vincente per il greco, tre set point. 30-0 Non passa il dritto di Darderi. 15-0 Ace Tsitsipas. 4-5 Game Darderi. Prima vincente per l'azzurro, miglior turno in battuta non si poteva giocare.

