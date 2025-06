LIVE Darderi-Tsitsipas 4-6 6-3 6-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | si va al tiebreak nel terzo set

Il match tra Darderi e Tsitsipas a Halle 2025 è un emozionante crescendo di tensione e tecnica, con il punteggio che si mantiene serrato. Un tiebreak nel terzo set potrebbe cambiare le sorti dell'incontro, regalando un finale incerto e appassionante. Rimani aggiornato in tempo reale e scopri chi riuscirà a prevalere in questa battaglia di nervi e abilità sul cemento tedesco! CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Rimane in campo per un nulla un dritto colpito malissimo da Tsitsipas, poi arriva l’errore dell’azzurro. 2-4 Non passa la volee di Darderi, il quale era riuscito a giocarne una in precedenza non dandole però la direzione sperata. 2-3 Stecca di dritto il greco. 1-3 Serve and volley eseguito alla perfezione da Tsitsipas. 1-2 Aggressivo sin dalla risposta Tsitsipas, non passa il rovescio dell’azzurro. 1-1 Non passa lo slice di dritto del greco. 0-1 Scelta errata dell’azzurro, che con la palla corta regala la possibilità a Tsitsipas di infilarlo col passante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Tsitsipas 4-6 6-3 6-6, ATP Halle 2025 in DIRETTA: si va al tiebreak nel terzo set

In questa notizia si parla di: tsitsipas - darderi - diretta - halle

LIVE Darderi-Tsitsipas, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il greco non è un ‘erbivoro’, l’azzurro deve crederci - Benvenuti alla diretta live di Darderi contro Tsitsipas all’ATP Halle 2025! Un match che promette emozioni intense mentre l’italiano, pronto a riscattarsi dopo un inizio difficile, si confronta con il talentuoso greco in cerca di una vittoria fondamentale.

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI lunedì 16-6-2025 NOTTINGHAM Ore 13:30 Fognini vs Fery Ore 14:00 Gigante vs Atmane QUEEN’S Ore 14:30 Arnaldi vs Rune HALLE doppio Ore 14:30 Sonego-Sinner vs Khachanov-Michelsen Ore 16 Vai su Facebook

Tennis Tracker, Darderi sfida Tsitsipas a Halle, Arnaldi si ritira dal Queen's; LIVE! Sinner e Sonego nel doppio, Darderi affronta Tsitsipas; Atp Halle e Queen's, dove vedere i tornei 500 in tv e streaming.

Falsa partenza in Darderi-Tsitsipas: il primo punto viene annullato, si riparte da zero ad Halle - Problema tecnico ad Halle tra Darderi e Tsitsipas, arbitro bloccato: match sospeso dopo il primo 15, si riparte tra lo stupore generale ... Secondo fanpage.it

Atp Halle - Darderi si arrende a Tsitsipas. Sinner e Sonego perdono in doppio - Jannik Sinner e Lorenzo Sonego hanno perso all'esordio in doppio al torneo ATP 500 di Halle. Segnala tennisworlditalia.com