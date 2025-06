LIVE Darderi-Tsitsipas 4-6 6-3 5-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per allungare la sfida

Il match tra Darderi e Tsitsipas al ATP Halle 2025 si infiamma: l'azzurro ha il servizio, cercando di prolungare la sfida in un momento cruciale. Con scambi intensi e punti spettacolari, ogni gioco può cambiare le sorti dell'incontro. Rimanete con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite se Darderi riuscirà a ribaltare le sorti di questa emozionante battaglia. La tensione è alle stelle: la partita non è ancora finita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ace Darderi. 30-15 Splendido punto conquistato da Darderi, abilissimo a muovere l'avversario e poi letale con lo smash. 15-15 Non passa la palla corta giocata dall'azzurro. 15-0 Prima vincente per Darderi. 5-6 Game Tsitsipas. Prima vincente per il greco, tiebreak assicurato. Ora Darderi serve per rimanere nell'incontro. 40-15 Ancora una risposta imprecisa da parte dell'azzurro. 30-15 Esce la risposta di Darderi. 15-15 Prima vincente per il greco. 0-15 Palla corta scellerata di Tsitsipas, Darderi ci arriva e con il recupero va a segno. 5-5 Game Darderi.

