LIVE Darderi-Tsitsipas 4-6 6-3 3-4 ATP Halle 2025 in DIRETTA | medical timeout per il greco

Segui in tempo reale l'intensa sfida tra Darderi e Tsitsipas all’ATP Halle 2025, dove il greco ha richiesto un medical timeout per un fastidio all’anca. La partita è ricca di emozioni, con scambi serrati e momenti di grande tensione. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere nemmeno un punto di questa battaglia tra talenti emergenti e veterani del tennis internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Vola via il dritto di Tsitsipas. 15-0 Prima vincente per Darderi. 18.30 Finito il medical timeout. 18.27 Tsitsipas chiama un medical timeout per alleviare un dolore all’anca sinistra. 3-4 Game Tsitsipas. Altra prima vincente per il greco. Salgono a cinque le palle break annullate dall’ellenico nel corso del set decisivo. V-40 Ace Tsitsipas. 40-40 Esce di pochissimo la risposta di Darderi. 30-40 Pizzica la riga di fondo il dritto di Tsitsipas. 15-40 Erroraccio di Tsitsipas con l’accelerazione di dritto. Palla in corridoio, due palle break per Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Tsitsipas 4-6 6-3 3-4, ATP Halle 2025 in DIRETTA: medical timeout per il greco

