LIVE Darderi-Tsitsipas 4-6 6-3 0-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta tre palle break

Su un campo di Halle, il match tra Darderi e Tsitsipas si accende, tra colpi decisivi e parità che si mantiene altissima. Nonostante le occasioni mancate dall’azzurro, la partita promette emozioni fino all’ultimo punto. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornare in tempo reale questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace Tsitsipas. 30-30 Con la volee va a segno Tsitsipas. 15-30 Stecca di rovescio l’azzurro. 0-30 Gioca un gran passante Darderi, la volee del greco rimane sul piatto corde. 0-15 Non trova il campo con il dritto Tsitsipas. 1-1 Game Darderi. Ancora un punto rapido con il servizio per l’azzurro. 40-15 Gran prima a uscire per Darderi. 30-15 Non trova il campo il numero 56 del mondo con il rovescio. 30-0 Prima vincente per l’azzurro. 15-0 Trova l’angolo Darderi con il dritto. 0-1 Game Tsitsipas. Ancora un punto diretto con la prima per il greco che si salva dopo aver annullato ben tre palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it