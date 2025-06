LIVE Darderi-Tsitsipas 4-6 1-0 ATP Halle 2025 in DIRETTA | inizia il secondo set

Il match tra Darderi e Tsitsipas si infiamma al secondo set, con scambi intensi e colpi sorprendenti che tengono il pubblico con il fiato sospeso. La partita, valida per l'ATP Halle 2025, si sta dimostrando un vero spettacolo di abilità e determinazione. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti live, perché ogni punto può cambiare le sorti di questo emozionante incontro.

30-15 Non passa il dritto del greco dopo un'ottima risposta di rovescio giocata dall'azzurro. 30-0 Ace Tsitsipas. 15-0 Punto rapido con il servizio per il greco. 1-0 Game Darderi. Splendida uscita lungolinea di rovescio per l'azzurro. 40-15 Non passa la volee di rovescio di Darderi. 40-0 Ace numero due del game per l'azzurro. 30-0 Ancora una prima carica ad uscire per il greco. 15-0 Ace Darderi. SECONDO SET 17.29 Ottimo primo set disputato dal greco. Al servizio il classe 1998 ha impartito legge, specialmente con la prima in campo con cui ha ottenuto oltre il 90% dei punti.