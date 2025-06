LIVE Darderi-Tsitsipas 2-3 ATP Halle 2025 in DIRETTA | break di vantaggio per il greco

Il duello tra Darderi e Tsitsipas continua a scaldare il pubblico di Halle, con il greco che conquista un break fondamentale portandosi sul 3-2. Le emozioni sono alle stelle: ogni punto è una battaglia, tra risposte incredibili e scambi intensi. Resta sintonizzato per non perdere nemmeno un attimo di questa sfida che promette spettacolo e colpi da maestro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Break Tsitsipas. Prova a spingere col dritto Darderi, ma il suo colpo non passa la rete. Si spezza l'equilibrio. 15-40 Back di rovescio letale per il greco, due palle break Tsitsipas. 15-30 Altra risposta eccezionale di Tsitsipas, questa volta il dritto però termina lungo. 0-30 Tsitsipas tira fuori dal cilindro il rispostone di rovescio. 0-15 Lungo il rovescio dell'azzurro. 2-2 Game Tsitsipas. Lungo il dritto di Darderi. 40-0 Quarto ace per l'ellenico. 30-0 Ottima accelerazione di dritto, poi il greco chiude il punto con la volee. 15-0 Ace Tsitsipas.

