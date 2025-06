LIVE Arnaldi-Rune ATP Queen’s 2025 in DIRETTA | forfait di Matteo che non giocherà il match di primo turno

Purtroppo, un'improvvisa assenza scuote il torneo di Queen’s 2025: Matteo Arnaldi si ritira a pochi minuti dall'inizio del match contro Holger Rune, lasciando i tifosi del tennis senza il suo talento in campo. La suspense aumenta mentre si annuncia il ripescaggio di un nuovo sfidante: scopriamo insieme chi prenderà il suo posto e come questa decisione influenzerà il prosieguo del torneo. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNERSONEGO-KHACHANOVMICHELSEN (3° MATCH DALLE 11.30) 13:20 Salutiamo chi ci legge per un aggiornamento che, purtroppo, non è di quelli sperati. Pochi minuti fa è stato comunicato che, per ragioni ancora immerse nell’ignoto, Matteo Arnaldi non disputerà il match di primo turno contro Holger Rune al Queen’s. In altre parole, si è cancellato dal torneo. Al suo posto è stato ripescato come lucky loser l’australiano Christopher O’Connell, che aveva perso nelle qualificazioni dal connazionale Alex Bolt. Di fatto, per la prima volta da tempo immemorabile, l’Italia non è rappresentata al Queen’s, alla luce di questo forfait. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rune, ATP Queen’s 2025 in DIRETTA: forfait di Matteo che non giocherà il match di primo turno

