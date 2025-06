Litorale vandali ancora in azione | Siamo minorenni non potete farci niente

litorale vandali ancora in azione: siamo minorenni, non potete farci niente." La spiaggia si risveglia tra il trambusto, i vetri rotti e le voci sussurrate. Elisa Carrara, titolare del Bagno Luisa a Marina di Pisa, si è svegliata alle prime luci dell'alba di domenica 15 giugno, pronta a affrontare un nuovo episodio di vandalismo. "Mi sono precipitata sull'arenile e..." Per scoprire come andrà a finire, continuate a leggere.

Il trambusto, voci che si rincorrono tra le cabine, il magazzino del bar e la spiaggia. Vetri che si infrangono, risate sguaiate. Elisa Carrara, titolare del Bagno Luisa a Marina di Pisa, è stata svegliata così alle prime luci dell'alba di domenica 15 giugno. "Mi sono precipitata sull'arenile e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Litorale, vandali ancora in azione: "Siamo minorenni, non potete farci niente"

In questa notizia si parla di: litorale - vandali - azione - siamo

Torna la banda dei vandali, nuova notte di danni sul litorale pisano. “Mi hanno tirato pure una bottiglia” - Una nuova notte di caos scuote il litorale pisano, con la temuta banda dei vandali tornata a colpire.

ARDEA - INCONTRO CON IL SINDACO CREMONINI Nel corso dell’incontro con il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, promosso dall’Associazione Rivalutiamo Marina di Ardea, già attivamente impegnata nella raccolta firme a sostegno della petizione pop Vai su Facebook

Litorale, vandali ancora in azione: Siamo minorenni, non potete farci niente; Vandali scatenati nella notte. Devastati lettini e ombrelloni: “Tanti danni, è sconfortante”; Bibione. Vandali in azione al villaggio che ospita ragazzi disabili: sedie rotte e spiaggia devastata.

Torna la banda dei vandali, nuova notte di danni sul litorale pisano. “Mi hanno tirato pure una bottiglia” - Una ventina di ragazzi, anche stavolta, poco prima dell’alba, sono stati visti sulla spiaggia di Marina. Riporta msn.com

Vandali in azione: "Si sono divertiti a rompere tutto" - Come residente sono rammaricato e credo che siano necessari ripetuti controlli da parte delle forze dell’ordine per far sì che certi fatti ... Scrive msn.com