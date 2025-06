Litigano sul trasporto delle bare | rissa tra operatori delle pompe funebri uno viene sfregiato

Una disputa per il trasporto di due bare si è trasformata in una violenta rissa tra operatori funebri, lasciando un uomo sfregiato e un altro in Questura. L’episodio evidenzia quanto possano degenerare le tensioni sul lavoro, anche in situazioni delicate come i funerali. È una vicenda che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla gestione delle controversie nel settore. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Scoppia la rissa tra due operatori di un'agenzia funebre per dividersi il trasporto di due bare per i funerali fuori regione. Ad avere la peggio il più giovane, un quarantacinquenne colpito al volto da una spatola. L'altro operatore è stato invece portato in Questura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Litigano sul trasporto delle bare: rissa tra operatori delle pompe funebri, uno viene sfregiato

