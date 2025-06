Lite tra passeggeri su un bus finisce a coltellate fermato un uomo

Una tranquilla corsa in autobus si trasforma in scena di violenza a Catania: una lite tra passeggeri degenera in un episodio di sangue, con un uomo ferito da coltellate. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare l'aggressore, uno straniero, e di mettere fine a questa drammatica escalation. La comunitĂ si interroga su come prevenire simili incidenti e garantire la sicurezza di tutti sui mezzi pubblici.

Un uomo è stato ferito con una coltellata la scorsa notte durante una lite scoppiata tra due passeggeri su un autobus di linea urbana dell'Amts di Catania. La vittima, portata in ospedale, è stata medicata e giudicata guaribile in sette giorni. L'aggressore, uno straniero, è stato bloccato nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Lite tra passeggeri su un bus finisce a coltellate, fermato un uomo

