Lite stradale degenera | automobilista prende a mazzate un motociclista e fugge

Una scena di inaudita violenza si è consumata nel cuore del pomeriggio lungo la statale 16 di Pesaro, trasformando un normale alterco in un episodio di pura aggressione. Dopo una lite nel traffico, l’automobilista ha preso a mazzate un motociclista e poi è fuggito senza lasciar traccia, seminando paura tra i testimoni. Una vicenda che solleva ancora una volta il problema della sicurezza stradale e del rispetto reciproco sulle nostre strade.

Pesaro, 16 giugno 2025 – Tensione altissima e violenza in pieno pomeriggio lungo la statale 16, poco distante dalla caserma dei vigili del fuoco. Poco dopo le 18 una lite tra un automobilista e un motociclista è degenerata in un’aggressione brutale. Tutto è iniziato nel traffico: i due hanno avuto un alterco per motivi ancora da chiarire. Il motociclista, arrivato a destinazione, ha accostato per fermarsi. Ma l’automobilista lo ha seguito, è sceso dalla vettura e ha estratto una mazza da baseball dal bagagliaio. Senza esitazioni ha colpito più volte il centauro, mandando in frantumi il vetro del casco e provocandogli diverse lesioni, fortunatamente non gravi secondo le prime valutazioni mediche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it