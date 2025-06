Lite nella masseria finisce in tragedia 17enne morto a Caserta

Una tranquilla serata si è trasformata in tragedia a Sant’Angelo in Formis, provincia di Caserta, quando una lite furiosa ha avuto un epilogo drammatico. Un giovane di appena 17 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, lasciando la comunità sgomenta. La violenza improvvisa scuote ancora una volta le nostre coscienze, ricordandoci quanto possa essere fragile la pace nelle piccole comunità. È un duro monito su quanto la violenza possa sconvolgere vite e famiglie.

(Adnkronos) – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, in provincia di Caserta. Secondo quanto si apprende, una violenta lite a colpi di coltello si sarebbe scatenata nel locale cucina di una masseria e un giovane di 17 anni, forse un lavoratore in nero, è morto subito . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lite nella masseria finisce in tragedia, 17enne morto a Caserta

