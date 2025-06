Lite nella masseria accoltellato a morte un 17enne nel Casertano

Una serata di festa si è trasformata in tragedia nel Casertano, dove una lite sanguinaria nella masseria di Sant’Angelo in Formis ha strappato la vita a un giovane di 17 anni. La scena, segnata da colpi di coltello e dramma, ha sconvolto la comunità. Cosa si nasconde dietro questa violenta escalation? Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda, ancora avvolta nel mistero.

Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 15 luglio a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, in provincia di Caserta. Una violenta lite a colpi di coltello si sarebbe scatenata nel locale cucina di una nota masseria e un giovane di 17 anni di origine zambiana, Alagie Sabally, è morto subito dopo l’arrivo dei soccorsi. Feriti anche un uomo e una donna. Secondo quanto si apprende, sarebbero rimasti feriti anche un uomo, ricoverato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, probabilmente colui con cui il 17enne ha avuto la violenta lite, e una donna, parente del proprietario della struttura, che è forse intervenuta per provare a separare i due litiganti. 🔗 Leggi su Open.online

