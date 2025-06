Lite nella cucina di una masseria morto un 17enne nel Casertano

Una tragica lite in una masseria del Casertano si è conclusa con la perdita di un giovane 17enne, Alagie Sabal. Quanto accaduto tra Capua e Santa Maria Capua Vetere ha scosso profondamente la comunità, lasciando dietro di sé dolore e interrogativi. La violenza improvvisa ha trasformato una serata tranquilla in una tragedia che richiede giustizia e riflessione. La vicenda rimane sotto indagine, ma il ricordo di questa giovane vita spezzata ci invita a riflettere sull’importanza della pace.

AGI - Lite sfocia nel sangue all'interno della cucina di una struttura di ristorazione di una masseria. A perdere la vita un ragazzo straniero di 17 anni, Alagie Sabal. È successo nel tardo pomeriggio di ieri tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, nella frazione di Sant'Angelo in Formis. Durante la lite, è rimasto ferito gravemente un altro uomo che è stato ricoverato presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e lievemente una donna, parente del proprietario della masseria. La donna, probabilmente, era intervenuta per sedare la lite. Sul caso e dinamica indagano i carabinieri di Capua. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lite nella cucina di una masseria, morto un 17enne nel Casertano

