Lite nella cucina di una masseria | 17enne ucciso a coltellate Era stato chiamato come aiuto cuoco solo per quel giorno

Una giornata che doveva essere di passaggio si è trasformata in tragedia a Sant'Angelo in Formis, dove il 17enne gambiano Alagie Sabally ha perso la vita in un tragico omicidio avvenuto nella cucina di una masseria. Chiamato come aiuto cuoco per un solo giorno, il giovane ospite di un centro migranti ha trovato la morte in circostanze drammatiche. Un incontro fatale tra speranza e dolore che scuote l'intera comunità.

Caserta, 16 giugno 2025 – Era stato chiamato a lavorare come aiuto cuoco soltanto per una giornata: il giorno della sua morte. È stato ucciso a coltellate nella cucina di una masseria il 17enne gambiano Alagie Sabally, ospite di un centro per migranti. L’omicidio è avvenuto domenica pomeriggio, 15 giugno, al culmine di una lite con un membro dello staff, all’interno della struttura turistica di Sant'Angelo in Formis, frazione del Comune di Capua, nel Casertano. È quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Capua. dunque il minore era giunto in aiuto al cuoco e ai suoi assistenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lite nella cucina di una masseria: 17enne ucciso a coltellate. Era stato chiamato come aiuto cuoco solo per quel giorno

