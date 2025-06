Lite in una masseria nel Casertano ucciso 17enne Feriti un uomo ed una donna

Una tranquilla serata nella masseria di Sant'Angelo in Formis si è trasformata in tragedia: un giovane di 17 anni ha perso la vita in una violenta lite, mentre altre due persone sono rimaste ferite. La scena si è infiammata tra tensioni improvvise e colpi di coltello, lasciando sgomento e domande senza risposta. La comunità si stringe attorno al dolore e agli sforzi delle forze dell'ordine per fare luce su quanto accaduto.

Un 17enne di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant'Angelo in Formis, frazione del comune di Capua (Caserta). Feriti anche un uomo, probabilmente colui con cui il 17enne ha avuto la violenta lite, e una donna, che è forse intervenuta per provare a separare i due litiganti. I carabinieri della Compagnia di.

