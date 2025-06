Lite in una masseria nel Casertano finisce a coltellate | ucciso un 17enne

Una lite in una masseria nel Casertano ha tragicamente sfiorato il dramma, culminando con la morte di un 17enne a coltellate. Le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare se il giovane fosse lì legalmente, magari come lavoratore. La comunità è sconvolta, mentre si attende con ansia la ricostruzione completa dei fatti.

I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per individuare le responsabilitĂ e capire anche se il 17enne si trovasse nella cucina sulla base di un regolare contratto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lite in una masseria nel Casertano finisce a coltellate: ucciso un 17enne

Lite in una masseria nel Casertano, ucciso 17enne - Un 17enne di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant'Angelo in Formis, frazione del Comune di Capua (Caserta) ... Segnala ansa.it