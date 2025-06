Lite in cucina masseria muore 17enne

Una tragica tragedia scuote Sant'Angelo in Formis, dove un giovane di 17 anni ha perso la vita durante una violenta lite in una masseria. La scena, segnata da coltelli e tensione, ha lasciato la comunità sgomenta. Mentre i Carabinieri indagano, si solleva un'ombra di dolore e interrogativi su come prevenire simili episodi in futuro. È in questi momenti che emerge l'importanza di promuovere la pace e il dialogo nelle nostre comunità .

10.08 Un 17enne di origine gambiana è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant'Angelo in Formis, nel Casertano. Sono rimasti feriti anche un uomo, probabilmente colui con cui il ragazzo ha avuto la violenta lite, e una donna che sarebbe intervenuta per provare a separare i due litiganti. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Capua. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

