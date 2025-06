Lite in cucina gambiano ucciso da un altro straniero

Una tranquilla giornata si è trasformata in tragedia a Sant'Angelo in Formis, dove una violenta lite tra due stranieri nei locali della Masseria Adinolfi ha avuto un esito fatale. La rissa, sfociata in un omicidio, scuote la comunità e sottolinea l'importanza di prevenire e gestire i conflitti per garantire la sicurezza di tutti. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Una violenta lite in cucina culmina con un omicidio. È successo nei locali della Masseria Adinolfi, a Sant'Angelo in Formis, in provincia di Caserta.

Lite al ristorante finisce a coltellate: 17enne ucciso in cucina da un collega, due feriti - Una tranquilla serata in un ristorante si trasforma in tragedia: un violento diverbio tra colleghi in cucina sfocia in un omicidio brutale, lasciando sgomenta la comunità di Sant'Angelo in Formis.

Omicidio Alagie Sabally a Sant'Angelo in Formis, ucciso durante una lite nella cucina del ristorante Adinolfi; Lite al ristorante finisce a coltellate: 17enne ucciso in cucina da un collega, due feriti; Lite nella cucina di una masseria a Capua, in provincia di Caserta: ucciso 17enne.

Lite in una masseria nel Casertano: ucciso un 17enne gambiano, feriti anche un uomo e una donna - Un 17enne di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant'Angelo in Formis, frazione de ... Lo riporta msn.com

Lite nella cucina di una masseria: 17enne ucciso a coltellate. Era stato chiamato come aiuto cuoco solo per quel giorno - Feriti anche l’uomo con cui è scoppiato il litigio e una parente del proprietario, intervenuta per dividerli ... quotidiano.net scrive