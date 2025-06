Lite familiare spuntano i coltelli | 20enne ferito indagini in corso

Un normale pomeriggio nel Rione Coccagna si è trasformato in un dramma familiare con coltelli in mano e una giovane vita in pericolo. La lite, scaturita tra un 20enne agli arresti domiciliari e una parente, ha portato a un grave episodio di violenza che ora è sotto indagine. La comunità resta sconvolta mentre le autorità cercano di fare luce sulla vicenda e garantire la sicurezza di tutti.

Paura nel Rione Coccagna a Casagiove dove, nella serata di ieri, una lite familiare è degenerata in un accoltellamento, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Protagonisti dell'episodio un giovane di 20 anni, attualmente agli arresti domiciliari, e una sua parente.

