lite depardieu barillari indagato anche il fotografo

Rino Barillari, icona indiscussa del paparazzi italiano, ha festeggiato gli ottant'anni con la stessa passione di sempre, catturando ogni attimo di celebrità. Tuttavia, la sua dedizione alla cronaca rosa lo ha portato ancora una volta sotto i riflettori, questa volta coinvolto in un’indagine che riguarda anche il fotografo. Tra scatti memorabili e accuse recenti, il mondo dello spettacolo si interroga: quanto può spingersi oltre la passione?

Rino Barillari lo scorso febbraio ha compiuto ottant'anni, ma per il King dei Paparazzi la passione per la notizia e per lo scatto è intramontabile. La stessa che, nel maggio dello scorso anno, lo ha fatto correre in via Veneto - macchina fotografica al collo - dopo aver saputo della presenza, nella Capitale, dell'attore Gerard Depardieu e della compagna Magda Varvusova, che adesso lo accusa di averla strattonata. Una versione diversa da quella raccontata da Barillari che costerà all'attore francese un processo per lesioni nei confronti del "Re dei Paparazzi" che aveva raccontato, invece, di essere stato aggredito fisicamente dal divo del cinema, finendo all'ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it