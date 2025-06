Lite al ristorante finisce a coltellate | 17enne ucciso in cucina da un collega due feriti

Una tranquilla serata in un ristorante si trasforma in tragedia: un violento diverbio tra colleghi in cucina sfocia in un omicidio brutale, lasciando sgomenta la comunità di Sant'Angelo in Formis. La masseria Adinolfi si è trasformata in scena di sangue e disperazione, quando un 17enne perde la vita tra coltellate, mentre altri due rimangono feriti. Un episodio che scuote profondamente l'intera regione e solleva molte domande sulla sicurezza sul lavoro.

Una violenta lite in cucina che culmina con un omicidio. È successo nella serata di ieri, domenica 15 giugno, nei locali della Masseria Adinolfi, a Sant'Angelo in Formis, frazione di Capua, in provincia di Caserta. Omicidio in masseria a Sant'Angelo in Formis (Capua): 17enne ucciso a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lite al ristorante finisce a coltellate: 17enne ucciso in cucina da un collega, due feriti

