L’italiano che allena gli iraniani del volley | | Giocatori sgomenti temono per i familiari

In un momento di crisi che scuote l'anima, l'allenatore italiano del team iraniano di volley si trova a fronteggiare una realtà drammatica: i suoi giocatori, lontani dai familiari e pieni di paura, affrontano partite con il cuore pesante. La tensione in campo si mescola all’angoscia di un Paese sotto attacco, lasciando tutti sgomenti e incerti sul domani. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, la vita e lo sport si intrecciano in uno scenario che richiede coraggio e speranza, ora più che mai.

"Sono giorni duri, molto duri. I miei giocatori sentono familiari e amici a casa. Sono increduli. Sgomenti. Alcuni hanno persone vicine ai luoghi più colpiti. Non possiamo fare nulla da qui. Ed è devastante quando qualcuno ti dice: “Forse non avremo un’altra occasione per parlare o vederci di nuovo“". Loro in campo, i pallavolisti: attaccavano a rete. Il loro Paese, l’Iran, sotto le bombe di Israele. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno la Nazionale di volley iraniana stava sfidando gli Stati Uniti a Rio de Janeiro, match della Volleyball Nations League, quando è partita la nuova guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’italiano che allena gli iraniani del volley:: "Giocatori sgomenti, temono per i familiari"

