L’Italia ha aderito all’Alleanza Nucleare Europea

L’Italia rafforza il suo ruolo nell’energia del futuro aderendo all’Alleanza nucleare europea, un passo strategico promosso dalla Francia nel 2023 per promuovere l’utilizzo dell’atomo tra i Paesi Ue. Questa decisione, annunciata dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, segna un impegno condiviso verso una transizione energetica più sostenibile e innovativa. Un passo che potrebbe rivoluzionare il panorama energetico europeo e mettere l’Italia in prima linea nella rivoluzione nucleare.

L' Italia ha aderito all' alleanza dell'Unione europea sul nucleare, iniziativa nata nel 2023 su iniziativa della Francia per promuovere gli interessi dei Paesi Ue favorevoli all'atomo. Lo ha annunciato il ministro della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia a Lussemburgo. «L'Italia ha aderito formalmente all'Alleanza europea per il nucleare, un impegno con molti altri Paesi per perseguire tutte le azioni che ci possono portare anche tecnologicamente alla produzione di energia nucleare in ambito europeo ed integrare quella che è la produzione dell' energia rinnovabile », ha detto Pichetto Fratin.

