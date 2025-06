L' Italia entra nell' alleanza per il nucleare il ministro Pichetto Fratin | Sfida per energia decarbonizzata Ue | Priorità stop a gas russo

L'Italia entra nell’alleanza Ue per il nucleare, segnando un passo deciso verso un futuro energetico più sostenibile e sicuro. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin sottolinea come questa scelta rappresenti una sfida cruciale per garantire energia decarbonizzata e affidabile, riducendo la dipendenza dal gas russo. È un impegno che punta non solo a produrre energia, ma a costruire un equilibrio di sicurezza e sostenibilità per tutti i cittadini europei.

È una scelta che deve dare produzione ma deve dare innanzitutto sicurezza all'Unione europea e ai nostri paesi. Questa è la sfida per avere energia decarbonizzata ed energia naturalmente per tutti", queste le parole del ministro Gilberto Pichetto Fratin L'Italia è entrata nell'alleanza Ue per.

Italia, energia elettrica molto cara e rallenta riduzione delle emissioni - L'Italia affronta sfide significative nel campo dell'energia elettrica, con prezzi più elevati rispetto ad altri Paesi e un rallentamento nell'abbattimento delle emissioni di gas serra.

L'Italia aderisce ufficialmente all'Alleanza sul #nucleare, dopo avervi preso parte come osservatore. Lo annuncia il ministro della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin da Lussemburgo, dove è in corso la riunione a margine del Consiglio Energia

Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica a "Pianeta 2030", il festival del Corriere della Sera in corso a Milano. Fino ad oggi l'Italia partecipava alle riunioni dell'Alleanza nucleare come paese osservatore

