L’Italia e lo spazio la nuova legge rivoluziona il settore dell’industria aerospaziale

L’Italia fa un passo da gigante nel settore spaziale con l’approvazione della nuova legge “Disposizioni in materia di economia dello spazio”, un vero punto di svolta che apre le porte a innovazioni, investimenti e opportunità senza precedenti. Questo rivoluzionario quadro normativo, celebrato dall'ASI come un momento epocale, proietta il nostro Paese verso un futuro all’avanguardia nell’esplorazione e nell’industria aerospaziale, consolidando la posizione dell’Italia tra i protagonisti spaziali mondiali.

