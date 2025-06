L’Italia di Meloni annega nella povertà Aumentano gli assistiti dalla Caritas

L’Italia di Meloni affonda nella povertà, con sempre più assistiti che si rivolgono alla Caritas. Le decisioni delle destre di smantellare il Reddito di cittadinanza e di opporsi al salario minimo rappresentano una vera e propria guerra ai più vulnerabili. In un contesto dove la povertà cresce in modo allarmante, è fondamentale non ignorare i dati e affrontare con coraggio questa crisi sociale. È arrivato il momento di agire con decisione per cambiare rotta.

Che le destre al governo, con la scellerata decisione di smantellare il Reddito di cittadinanza e con il no ostinato a una legge sul salario minimo, abbiano dichiarato guerra ai poveri è cosa oramai acquisita. Ecco perché ogni qual volta che qualche associazione od organismo, come ieri la Caritas, ci ricorda che la povertà è un fenomeno radicato – e in aumento – in Italia ignorano totalmente questi dati. L'Italia è il settimo Paese per incidenza di persone a rischio povertà o esclusione sociale (al 23,1%, in aumento rispetto al 22,8% del 2023): solo Bulgaria, Romania, Grecia, Spagna, Lettonia e Lituania registrano valori più alti.

Istat: in Italia oltre 1 su 5 a rischio povertà, tasso occupazione più basso dell’Ue - Nel 2024, oltre il 23% della popolazione italiana è a rischio di povertà o esclusione sociale, secondo dati Istat.

