L’Italia che ringhia quanto guadagnerà Rino Gattuso come commissario tecnico degli Azzurri più il bonus Mondiali 2026

L’Italia che ringhia si prepara a una sfida emozionante: quanto guadagnerà Rino Gattuso come commissario tecnico degli azzurri? Dopo aver scritto pagine di storia con la Nazionale nel 2006, Gattuso torna a Coverciano con un compito arduo: non solo qualificarsi per il Mondiale 2026, ma anche ricostruire un gruppo affiatato e riaccendere la passione dei tifosi. La sua missione è ambiziosa, ma il suo spirito è pronto a scrivere nuovi capitoli.

È stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata trionfale dell’Italia al Mondiale in Germania del 2006. Gennaro Gattuso è tornato proprio lì a Coverciano, stavolta in veste di tecnico. Il nuovo ct della Nazionale italiana di calcio si trova davanti un compito complicato. Che passa certamente per la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026, ma che prevede soprattutto la formazione di un gruppo ed il far nuovamente innamorare gli italiani degli Azzurri. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’Italia che “ringhia”, quanto guadagnerà Rino Gattuso come commissario tecnico degli Azzurri (più il bonus Mondiali 2026)

