L’Italia aderisce all’Alleanza UE sul nucleare e fa contenta la Francia

L’Italia fa un passo importante verso la sostenibilità e l’innovazione energetica, aderendo ufficialmente all’Alleanza UE sul nucleare dopo aver partecipato come osservatore. Questa decisione, annunciata dal ministro Gilberto Pichetto Fratin a margine del Consiglio Energia a Lussemburgo, rafforza il ruolo del nostro Paese nel panorama energetico europeo. Un segnale chiaro di impegno per un futuro più sicuro e sostenibile, con benefici che si estenderanno a tutta la comunità.

"L'Italia aderisce ufficialmente all'Alleanza UE sul nucleare, dopo avervi preso parte finora in qualità di osservatore". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della riunione dell'Alleanza che si è tenuta questa mattina a margine del Consiglio Energia in corso a Lussemburgo. Secondo il titolare del dicastero, si

