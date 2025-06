L’Italia aderisce all’alleanza Ue sul nucleare Cosa cambia

L’Italia fa un importante passo avanti nel suo percorso energetico aderendo ufficialmente all’Alleanza europea per il nucleare. Questa decisione segna una svolta strategica, rafforzando l’impegno del nostro Paese verso un futuro più sostenibile e innovativo. Con la nascita della newco guidata da Enel e i big dell’industria come Ansaldo e Leonardo, l’Italia si prepara a portare in casa reattori di ultima generazione, aprendo nuove prospettive per l’atomo pulito e la sicurezza energetica nazionale.

Un altro passo verso il nucleare tricolore. A un mese dalla nascita della newco guidata da Enel e partecipata da Ansaldo e Leonardo, per la posa dei reattori di ultima generazione con i quali portare in Italia l’atomo pulito, Roma entra ufficialmente nell’Alleanza europea per il nucleare, alla quale già aderiscono aderiscono Francia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Olanda, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia. L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro per l’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, l’uomo che insieme al responsabile del Mimit, Adolfo Urso si sta adoperando per il ritorno dell’atomo in Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Italia aderisce all’alleanza Ue sul nucleare. Cosa cambia

Cosa farà Nuclitalia, la neonata società per il ritorno al nucleare in Italia - Nuclitalia, la nuova società per il rilancio del nucleare in Italia, è il frutto della collaborazione tra Ansaldo Energia, Leonardo ed Enel, quest’ultima detentrice della maggioranza.

L'Italia face parte di l'alleanza nucleare di l'UE - L'Italia hà decisu di unisce si à l'alleanza cù altri paesi di l'UE nantu à l'energia nucleare dopu esse stata un paese osservatore. Riporta notizie.it