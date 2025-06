L’Italia aderisce all’Alleanza europea sul nucleare guidata dalla Francia | adesso è ufficiale

L'Italia compie un passo decisivo verso il futuro energetico aderendo ufficialmente all'Alleanza europea sul nucleare, guidata dalla Francia. Dopo aver partecipato come osservatore, ora il nostro Paese entra a pieno titolo in questa alleanza strategica, come confermato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin durante il Consiglio Energia a Lussemburgo. Un passo che segna un nuovo capitolo per l’innovazione e la sostenibilità energetica italiana, rafforzando la nostra posizione nel panorama europeo.

Pochi giorni fa era arrivato l'annuncio, adesso c'è l'ufficialità : l' Italia aderisce all' Alleanza europea sul nucleare. Lo ha confermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della nuova riunione dell'alleanza a margine del Consiglio Energia a Lussemburgo. Fino ad oggi l'Italia partecipava alle riunioni dell'Alleanza europea per il Nucleare, ma solo come Paese osservatore, ora sarà ufficialmente membro. L'alleanza, guidata dalla Francia, è nata nel 2023 per promuovere gli interessi dei Paesi favorevoli all'atomo. Oltre a Roma e Parigi, vi aderiscono anche Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

