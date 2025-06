L’Isola dei Famosi Teresanna | dalla sorpresa del marito alla decisione presa in diretta

Nell’ultimo appuntamento de L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese ha vissuto momenti emozionanti e sorprendenti. Salvata al televoto insieme a Mirko, ha ricevuto una sorpresa speciale dal marito, che ha lasciato tutti senza parole. La naufraga ha anche affrontato una decisione importante in diretta, rivelando le sue vere emozioni e le difficoltà vissute. Scopriamo insieme cosa ha detto e come questa esperienza ha segnato il suo percorso sull’isola.

L'Isola dei Famosi, Teresanna salva al televoto: la sorpresa del marito e la decisione presa in diretta. Ecco le sue parole. L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese è riuscita a salvarsi al televoto insieme a Mirko, mentre Chiara è stata eliminata. La naufraga parlando con la conduttrice ha affermato: "Mi dispiace sentirmi sempre arrabbiata, non mi dispiace di essere impopolare, ma quando mi fanno queste offese e dicono che non pensi prima agli altri, mi fa male .A volte vorrei che fossi qui per farti capire che è difficile prendersi il proprio spazio".