L’Isola dei Famosi Selvaggia Lucarelli zittisce un naufrago | l’accaduto in diretta

Nella coinvolgente puntata de L'Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli ha sorpreso tutti intervenendo dallo studio per zittire un naufrago e difendere la pace tra i concorrenti. Quando Mirko ha affrontato Teresanna Pugliese, la sua replica ha acceso il dibattito, dimostrando come le parole possano fare la differenza in diretta. Ecco cosa è successo quando la verità è uscita allo scoperto.

L’Isola dei Famosi, Mirko si espone su Teresanna: interviene Selvaggia Lucarelli dallo studio. Ecco cos’è accaduto in diretta. L’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli nel corso della nuova puntata è stata ospite in studio affianco alla conduttrice e l’opinionista. Mirko durante la diretta si è esposto su Teresanna Pugliese, la nota influencer ha risposto: “Se avessi un po’ di calcolo in piĂą, eviterei di innervosirmi e alzare la voce, ogni volta che lo faccio me ne pento subito dopo”. Leggi anche Marina Suma, bellezza mediterranea e ambasciatrice delle Eolie Ecco cos’è accaduto in diretta. La Lucarelli dopo aver ascoltato le parole di Mirko ha deciso di difendere la giovane naufraga Teresanna affermando:  “Mi fa abbastanza sorridere che un attore accusi di falsitĂ gli altri, caro Mirko, mi sembra che tu sia il primo, ti smaschero in cinque secondi, non fare il parac*lo con me”, ha detto. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli zittisce un naufrago: l’accaduto in diretta

