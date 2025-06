L’Isola dei Famosi anticipazioni e sondaggi del 16 giugno chi sarà eliminato? I parenti sbarcano in Honduras

L'Isola dei Famosi torna con un doppio appuntamento imperdibile! Questa sera, lunedì 16 giugno, i naufraghi affrontano nuove sfide, ricongiungimenti inaspettati e una suspense da gran finale: chi sarà eliminato? E, tra sorprese e tensioni, i parenti sbarcano in Honduras, portando emozioni e scoperte sorprendenti. Non perdetevi le ultime novità e gli aggiornamenti esclusivi, perché questa edizione promette di essere più coinvolgente che mai.

Al via il doppio appuntamento settimanale con L'Isola dei Famosi: si parte questa sera, lunedì 16 giugno. In arrivo sorprese, ricongiungimenti familiari e una nuova eliminazione. Da questa settimana, L'Isola dei Famosi raddoppia l'appuntamento: il reality condotto da Veronica Gentili, andrà in onda sia il lunedì che il mercoledì, fino alla data della finale prevista per mercoledì 2 luglio. In studio, accanto alla conduttrice, ritroviamo Simona Ventura nelle vesti di opinionista, pronta a commentare le dinamiche sempre più accese tra i naufraghi. Questa sera 16 giugno, la settima puntata sarà ricca di emozioni: uno dei tre concorrenti in nomination scoprirà il proprio destino, mentre per gli altri naufraghi sono previste numerose sorprese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it