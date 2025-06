L’Isola dei Famosi anticipazione di questa sera

Stasera, lunedì 16 giugno, torna “L’Isola dei Famosi” con un episodio ricco di sorprese e colpi di scena. Condotto da Veronica Gentili e commentato da Simona Ventura in studio, il reality svela nuove sfide e visite speciali che metteranno alla prova i naufraghi. Cosa ci riserverà questa puntata? Restate con noi per scoprire ogni dettaglio di questa emozionante avventura!

Nuovo appuntamento con “ L’Isola dei Famosi ”, le anticipazioni di lunedì . Stasera, lunedì 16 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ L’Isola dei Famosi ”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Visite speciali e sfide a sorpresa per i naufraghi. Sarà una puntata piena di emozioni ma anche di insidie per tutto il gruppo. Al televoto Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese. Chi dovrà abbandonare il gioco? Non mancheranno le nomination che saranno sempre più dirette. 🔗 Leggi su 361magazine.com