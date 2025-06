L’Irlanda vuole identificare 796 bambini sepolti in una fossa comune

L’Irlanda si prepara a svelare un doloroso capitolo della sua storia, con l’obiettivo di identificare i 796 bambini sepolti in una fossa comune presso un ex centro d’accoglienza cattolico. A oltre dieci anni dalla scoperta, gli operai hanno avviato i lavori per le prime esumazioni previste a luglio, segnando un passo importante verso la verità e la giustizia. Leggi per scoprire i dettagli di questa difficile ma fondamentale operazione.

A più di dieci anni dalla scoperta presso un ex centro d'accoglienza cattolico di una fossa comune in cui sono sepolti 796 bambini, alcuni operai hanno avviato i lavori propedeutici alle prime esumazioni previste per luglio.

