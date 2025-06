L’Iran schiera i micidiali droni Shaded-107 Possono bucare lo scudo israeliano

L’Iran svela il suo nuovo gioiello tecnologico: lo Shahed-107, un drone dual-purpose capace di sfidare i sistemi di difesa israeliani. Con una lunghezza di 2,5 metri, un’apertura alare di 3 metri e una gittata di 1.500 km, questa macchina è pronta a modificare gli equilibri nel Medio Oriente. Ma quali sono le sue reali potenzialità? Scopriamo insieme come questa innovazione possa cambiare il volto del conflitto.

Roma, 16 giugno 2025 – E' lungo due metri e mezzo, ha un'apertura alare di 3 metri e una gittata fino a 1.500. L'ultima arma di cui si è dotata l' Iran è lo Shahed-107, drone dual-purpose, e cioè adatto sia per operazioni di attacco ( kamikaze ) che per missioni di ricognizione. Stando alle Guardie Rivoluzionarie – il braccio armato dell'ayatollah Khamenei, un corpo parallelo all'esercito regolare – che l'hanno presentato oggi è in grado di bucare lo scudo israeliano, il potente (ma non infallibile) Iron Dome. "Può causare danni significativi alle capacità di difesa aerea israeliane", nella guerra fra Iran e Israele, ha fatto sapere l'agenzia di stampa iraniana Tasnim.

