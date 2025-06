L' Iran minaccia Tel Aviv | Lasciate la città

In un clima di crescente tensione, l'Iran minaccia Tel Aviv, spronando i cittadini a lasciare immediatamente la città per ragioni di sicurezza. Un avvertimento che scuote le fondamenta della regione e mette in discussione la stabilità del Medio Oriente. La situazione si fa sempre più critica e richiede attenzione globale: cosa succederà ora?

Now #Iran’s IRGC has put out an urgent evacuation warning to the residents of Tel Aviv in #Israel: "We advise you to leave the city immediately for your safety and security." https:t.coBV2KHFU4HK pic.twitter.comY0y1oitL0i — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) June 16, 2025 Le Guardie. 🔗 Leggi su Today.it