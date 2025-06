L' Iran è pronto a riaprire le trattative con Usa e Israele

L’Iran 232 si prepara a riaprire le trattative con USA e Israele, secondo il Wall Street Journal. Teheran, desiderosa di fermare il conflitto, avrebbe avviato contatti tramite intermediari per avviare un dialogo costruttivo. Una mossa che potrebbe segnare un passo importante verso la distensione nella regione, aprendo nuove speranze per una risoluzione pacifica. Il futuro degli accordi dipenderà da questi primi segnali di apertura.

Secondo il Wall Street Journal, l'Iran sarebbe pronto "a ripartire con le trattative con Usa e Israele per fermare il conflitto". Per la testata americana Teheran starebbe cercando di avviare colloqui con Washington e Tel Aviv inviando messaggi tramite intermediari.

