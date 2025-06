L’Iran dà la caccia agli agenti del Mossad infiltrati | arresti e impiccagioni

L'Iran intensifica la sua lotta contro l'infiltrazione dello Mossad, dando il via a una serie di arresti e impiccagioni per eliminare le spie che hanno compromesso la sicurezza nazionale. La purga, rispondendo allo smacco di un'azione penetrante in territorio iraniano, segna una svolta decisiva nella lotta contro gli agenti nemici. Ora, con una determinazione rinnovata, Teheran mira a consolidare il proprio territorio e neutralizzare ogni minaccia esterna.

Le purghe per rispondere allo smacco di un' infiltrazione profonda che ha spianato la strada alla prima notte di raid dell'Idf. Ora l' Iran dà la caccia agli agenti del Mossad che negli ultimi anni si sono infiltrati nel territorio di Teheran e che negli scorsi giorni si sono "attivati" aiutando l'esercito di Israele ad attaccare i principali esponenti della nomenclatura istituzionale e militare. Le due mosse degli operativi sono state decisive, a iniziare dall'accecamento delle difese aeree che ha spianato la strada ai jet e ai raid mirati sulle abitazioni degli alti papaveri del regime islamico.

