L’Iran colpisce strutture diplomatiche americane a Tel Aviv | sale la tensione con gli Usa

L'ombra di un nuovo conflitto si allunga sulla scena internazionale. Nella notte, le strutture diplomatiche americane a Tel Aviv sono state colpite da missili iraniani, alimentando la crescente tensione tra Stati Uniti e Iran. La risposta diplomatica e militare si fa urgente, mentre il mondo osserva con apprensione. La situazione è critica, e gli sviluppi futuri potrebbero ridefinire gli equilibri mediorientali: cosa succederà ora?

Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte, le strutture diplomatiche americane a Tel Aviv hanno riportato “lievi danni” a causa dei missili lanciati da Teheran. “La nostra ambasciata e il consolato degli Stati Uniti in Israele rimarranno ufficialmente chiusi oggi, poichĂ© le misure di sicurezza sono ancora in vigore. Si segnalano lievi danni a causa dei colpi causati dall’impatto di un missile iraniano caduto vicino alla filiale dell’ambasciata a Tel Aviv. Non si registrano tuttavia feriti tra il personale statunitense”, ha dichiarato su X l’ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. 🔗 Leggi su Panorama.it