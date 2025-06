L’Iran colpisce Israele | almeno cinque morti e decine di feriti

La tensione tra Iran e Israele si intensifica: un attacco missilistico senza precedenti ha colpito il cuore di Israele, provocando vittime e distruzione. Nella notte tra domenica e lunedì, le esplosioni hanno scosso Tel Aviv e dintorni, aprendo un nuovo fronte di confronto in una regione già fragile. Mentre i soccorritori sono all’opera, la comunità internazionale guarda con apprensione a questi sviluppi drammatici, che potrebbero cambiare gli equilibri geopolitici.

Nella notte tra domenica e lunedì l' Iran ha lanciato un attacco missilistico nel Centro e nel Nord di Israele, causando almeno cinque morti e circa 100 feriti. Due grattacieli sono stati colpiti nell'area di Gush Dan, che comprende Tel Aviv. Le esplosioni hanno provocato incendi e crolli, in particolare a Petah Tikva e Bnei Brak, dove i soccorritori lavorano senza sosta per estrarre le persone intrappolate. Secondo quanto riportato da Reuters, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che l'ultimo attacco ha impiegato un nuovo metodo capace di mettere in crisi i sistemi di difesa multilivello israeliani, inducendoli persino a colpirsi tra loro.

