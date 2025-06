lions club passaggio della campana

Il passaggio della campana al Lions Club Valdelsa segna un momento di grande entusiasmo e rinnovata energia. Con Stefano Gonnelli che sottolinea l’importanza di far conoscere i principi del lionismo ai giovani, il Club si prepara a un nuovo anno ricco di iniziative e solidarietà . Sotto la guida del presidente Silvano Becattelli, ora sostituito dal rinomato professore di medicina interna, il motto "We Serve" ispirerà ogni azione, rendendo il prossimo anno davvero speciale.

"Far conoscere i principi del lionismo e il Club ai giovani". Parola di Stefano Gonnelli. Passaggio della Campana al Lions Club Valdelsa, in seno alla cerimonia che ha concluso l’annata lionistica 2024-2025 guidata dal presidente Silvano Becattelli, a cui è subentrato il noto e stimato professore di medicina interna a Siena, ora a riposo, che condurrĂ il Club nei prossimi dodici mesi. Un anno che sarĂ sicuramente all’insegna del " We Serve ", ovvero, prendersi curi degli altri e migliorare il mondo attraverso la solidarietĂ . Un’azione che ha segnato anche i sessantuno anni di vita del Club. Il neo presidente promette un ricco calendario d’iniziative che curerĂ insieme al nuovo Consiglio direttivo e che presenterĂ a breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it