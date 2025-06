L’inutilità del G7 ai tempi del trumpismo e del predominio della forza sul diritto.

In un mondo sempre più diviso e complesso, il G7 sembra perdere la sua funzione di ponte tra le nazioni. Con le divergenze crescenti e una leadership spesso superficiale, questa riunione rischia di essere solo una vetrina senza peso reale. La sfida è ora capire se potrà ancora rappresentare un punto di dialogo autentico o se si limiti a un inutile palco di promesse vuote. Continue a leggere.

Il G7 in Canada nasce già inutile, con distanze enormi tra i grandi della Terra e un tentativo persino preoccupante di arrivare a una posizione comune, sacrificando la complessità in nome della propaganda. E il problema non è solo il Medioriente. 🔗 Leggi su Fanpage.it