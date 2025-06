L' intelligenza artificiale tra rischi e benefici | l' incontro con l' esperto

Sei pronto a esplorare il futuro dell'innovazione? Giovedì 19 giugno, il Chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo si trasformerà in un palcoscenico di riflessione e scoperta con l’incontro “Intelligenza artificiale sotto le stelle”. Un viaggio tra rischi e benefici, applicazioni sorprendenti e dilemmi etici, guidato da un esperto del settore. Non perdere questa occasione unica di confrontarti con le ultime frontiere dell’AI e comprenderne il ruolo nel nostro mondo.

Giovedì 19 giugno alle 21 il Chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo ospiterà l’incontro pubblico “Intelligenza artificiale sotto le stelle. Un viaggio estivo tra applicazioni e riflessioni sull’AI”, promosso dall’associazione Orama con il contributo del Comune. Protagonista della serata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - L'intelligenza artificiale tra rischi e benefici: l'incontro con l'esperto

