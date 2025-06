Lino Banfi | Ho sempre fatto ridere gli altri mi chiedo chi lo abbia fatto con me Mi proposero di fare Don Matteo

Lino Banfi, il celebre comico e attore che ha portato sorrisi nelle case di milioni di italiani, si è raccontato in una lunga intervista, svelando i segreti del suo talento e della sua infanzia. Dalla capacità di far ridere fin da bambino alle interpretazioni che hanno segnato la sua carriera, tra cui il famoso Nonno Libero, la sua storia è un viaggio tra comicità e umanità. Ma chi lo ha fatto ridere davvero lungo il cammino? Continua a leggere.

