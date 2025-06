L’incubo di Lovati | inquirenti sleali | Non mi fido possono fare di tutto

L’avvocato Massimo Lovati esprime un forte scetticismo sull’indagine riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, sottolineando come le trappole e i giochi di potere rendano tutto più oscuro e inquietante. La sua preoccupazione si concentra su aspetti mai analizzati nel 2007, alimentando dubbi e incubi sulla giustizia. In un’intervista televisiva, Lovati rivela un quadro inquietante, lasciando aperte molte domande sul futuro di questa intricata vicenda.

GARLASCO (Pavia) "È un'indagine piena di trabocchetti, non ci si può fidare di niente e vengono gli incubi. Non sulle unghie o sull'impronta, quello non preoccupa. Ma su quello che non hanno mai analizzato nel 2007". L'avvocato Massimo Lovati, che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato nella riaperta indagine sull' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, dopo il "sogno" del sicario, in tv ha raccontato un suo nuovo "incubo" sulle analisi dell'incidente probatorio: il DNA di Sempio trovato sullo yogurt repertato tra la spazzatura di casa Poggi il giorno del delitto.

“Ho fatto un incubo, nel Fruttolo c’è il DNA di Andrea Sempio. Le considerazioni che stanno sotto l’incubo, ognuno fa quelle che crede”: le parole di Massimo Lovati a Quarto Grado - Sei pronto a esplorare un mondo di misteri e verità nascoste? Tra sogni e realtà, le parole di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ci aprono uno squarcio su un incubo che va oltre l’immaginazione.

La caccia al Dna per incastrare Sempio e l’incubo fruttolo: “Inquirenti sleali, possono fare di tutto. Ma nel 2017 nessuno si oppose all’archiviazione”; Lo sfogo di Massimo Lovati, avvocato di Sempio: “Mi sento come Don Chisciotte, vogliono per forza accusare Andrea. Sulla scena del delitto c’è solo un’impronta”; La caccia al Dna per incastrare Sempio e l’incubo fruttolo | Inquirenti sleali possono fare di tutto Ma nel 2017 nessuno si oppose all’archiviazione.

Quarto Grado, l'incubo di Lovati gela tutti: "Sul Fruttolo il dna di Sempio" - Tra le parole ricorrenti nel discorso pubblico sulla riapertura del caso di Garlasco c'è "suggestione", che accompagna le ... Come scrive iltempo.it